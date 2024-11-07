特朗普概念股受捧 社交平台曾炒高三成

【本報訊】所謂「一人得道，雞犬升天」，特朗普即將重新入主白宮之際，在美國上市的多隻「特朗普概念股」獲投資者瘋狂追捧。率先表態支持特朗普、為其選戰「出錢出力」的富豪馬斯克，旗下電動車公司特斯拉（Tesla）股價揚升，周三美股早段曾漲15.17%，高見289.59美元。

市場仍憂Tesla失優勢 不過，Tesla股價今年初時表現平平，因市場愈來愈擔心電動車行業過度競爭，Tesla未來將失去優勢，加上其宣傳的自動駕駛、人工智能（AI）技術一直只聞樓梯響，導致部分投資者失望。

另邊廂，經營特朗普自創社交媒體平台Truth Social的特朗普媒體及科技集團（股票代碼為「DJT」，即特朗普英文全名的縮寫）於周三美股盤前交易時段偷步炒高61.43%，一度高見54.79美元，而在正式開市後實際升34.82%，報45.76美元。

曾經為特朗普競選團隊提供廣告服務的軟件公司Phunware，股價亦在美股早段升23.7%。加拿大影片分享平台Rumble亦曾升8.73%，Truth Social與其有合作關係。