中美關係難改善 港股曾挫逾600點

特朗普揚言對華商品徵60%關稅 美國總統選舉結束，共和黨候選人特朗普昨在點票工作未完成前已宣布當選。他將再掌白宮的消息震散了港股，昨日恒生指數最多曾跌645點，收市仍跌468點或2.23%，報20,538點，成交增至2,168億元，中港出口及息口敏感的股份均被波及。市場擔心特朗普上台對華大加關稅，會令內地及本港經濟再添新壓力，行會成員林健鋒表示要靜觀其變，特別是特朗普的新班底人選。有議員及分析員則指，美國若對華大加關稅，勢必亦會影響自身經濟，認為特朗普政府出招時會較審慎。

恒指昨日開市時，美國大選的點票工作正在進行，特朗普與賀錦麗的得票仍然競爭激烈，隨着開票結果一一傳來，港股亦由開市時跌215點見20,791點，逐漸下滑，中午至下午開市後愈挫愈深，恒指曾低見20,361點。

出口科技金融股受壓 國企指數跌193點或2.56%，收報7,363點；科技指數跌119點或2.54%，報4,574點，可見跌市頗為全面。出口股跌幅顯著，申洲國際挫5.6%，聯想集團跌4.58%，舜宇光學及海爾智家同跌逾4%。

大型科技股亦受壓，騰訊跌1.87%；阿里巴巴跌4.06%；美團跌2.32%；京東跌4.16%；小米跌2.12%；快手跌3.84%。金融股受壓，滙豐控股跌0.07%；友邦保險跌2.79%；中國平安跌3.09%；香港交易所跌2.54%。此外，減息預期降溫下，恒生地產分類指數跌0.91%或157點，收報17,170點；財務負擔較重的新世界發展跌2.7%；新鴻基地產跌2.15%；信和置業及長實集團同跌逾0.6%，恒基地產微跌0.19%。

市場反應躁動，與特朗普競選期間曾揚言會「以關稅作談判籌碼，對中國商品課徵60%的關稅」來保障美國利益有關。

商界亦關注特朗普重掌白宮後，或有第二波中美貿易戰。林健鋒昨日回應稱，會觀察特朗普的新政策，不過，過去數年本港在出口、製造業、科研方面的產業改變甚多，已減少了對某一地區的依賴。議員周浩鼎亦指，美國政府若選擇用任何方式損害與中國經貿關係，對方勢必也會受損。

分析料措施未必落實 時事評論員張少威認為，特朗普在競選時所講的措施不代表一定會落實，即使落實，亦要研究會落實哪些領域、關稅持續多久等。有證券分析師則稱，特朗普雖指會向由中國進口的商品徵收最高60%的關稅，來自其他地區的貨品亦會被加關稅，有關措施一旦落實，通脹等壓力隨即掩至，投資者需密切觀察。