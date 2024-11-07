特朗普官司纏身 當選後或擱置審判

【本報綜合報道】特朗普搶先宣布勝出美國總統選舉，但他仍身負掩口費案、機密文件案、推翻選舉案及喬治亞州干預選舉案共4宗刑事案件，其中掩口費案已在紐約定罪。分析認為，特朗普成功重返白宮後，上述案件很有可能擱置審判，甚至撤銷起訴。

機密文件案、推翻選舉案由司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出起訴，分析指特朗普再次入主白宮後，司法部將成為他監督的行政部門，司法部長期政策是不起訴現任總統。特朗普將有多種途徑向司法部施壓，例如任命傾向駁回兩宗案件的司法部長，甚至可以親自下令撤銷起訴。特朗普曾揚言當選後會革除史密斯。

雖然掩口費案、喬治亞州干預選舉案不在司法部管轄範圍內，但喬治亞州立大學法學教授坎寧安（Clark Cunningham）認為，特朗普可以要求司法部向聯邦法院提起訴訟，要求喬治亞州擱置案件。法律學者認為，憲法上不容許總統在任內判囚，因此判刑可能會至少延遲到下屆總統選舉後。

此外，美國總統有權特赦因聯邦罪行定罪或指控的人。雖然美國史上從未有總統特赦自己，但特朗普早在第一個總統任期時就提出過有關想法。有關特赦可能會受到他人上訴挑戰，令案件最終提交至最高法院。而州長或赦免委員會等其他州政府機關，則有權特赦州級犯罪人士。