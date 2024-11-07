指美對俄不友好 普京拒賀特朗普

馬克龍

【本報綜合報道】特朗普重新入主白宮後，多國領導人紛紛送上祝賀。惟俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，總統普京不打算祝賀特朗普勝選，強調美國是一個對俄不友好的國家，正直接或間接地捲入針對俄戰爭。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則表示，特朗普此前提出要結束戰爭的言論，應有具體行動支撐。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨主持例行記者會時，被問及中方會否向特朗普致賀電。毛寧回應指，美國大選結果正式宣布後，中方會按慣例處理有關事宜。另有記者提問，特朗普此前宣稱要提高對中國的關稅，中方對此有何評論。毛寧則表示，美國總統選舉是美國的內政，中方尊重美國人民的選擇，但關於上述關稅問題，他們不回答假設性的問題。對於美國大選結果會如何影響中方外交政策或中美關係，毛寧強調中方對美國的政策一以貫之，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。外交部又指中方尊重美國人民的選擇，對特朗普當選表示祝賀。

以總理：史上最偉大捲土重來 以色列總理內塔尼亞胡是首批恭賀特朗普當選美國總統的外國領導人之一，他在社交網「X」發文恭喜特朗普及其妻子梅拉妮亞「史上最偉大的捲土重來」。法國總統馬克龍祝賀特朗普當選，稱歐洲必須「掌握自己的命運」。北約秘書長呂特恭賀特朗普，表示會繼續保持北約強大。深陷俄烏戰事的烏克蘭總統澤連斯基在「X」發文指，感謝特朗普在全球事務中致力於「透過實力實現和平」的立場，期待親自祝賀，並商討加強戰略關係。

日本首相石破茂向特朗普送上祝賀，指希望與對方緊密合作，把日美同盟與日美關係提升到更高水平。南韓總統尹錫悅通過社交媒體發表聲明，祝賀特朗普當選美國總統，並相信在特朗普領導下，韓美同盟和美國的未來將更加光明。

呂特 尹錫悅