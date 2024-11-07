多地投票現亂象 炸彈疑雲技術故障

【本報綜合報道】美國周二大選投票期間，多州警方嚴陣以待，包括出動無人機和在票站附近屋頂部署狙擊手。投票期間多地先後出現點票或技術故障問題，而特朗普則先後發文，指控關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州的最大城市費城出現大規模選舉舞弊，引起風波。

印第安納州哈密爾頓縣至少6個票站投票機一度故障無法投票，擾攘15至30分鐘才解決。一早到場的選民在票站外大排長龍，一度至少80人等候投票，部分選民因不耐煩而離開。縣選舉委員會隨後證實，事件與投票機新代碼技術問題引起。

聯邦調查局（FBI）周二接獲多個州的投票站有發自俄羅斯電郵域名的炸彈恐嚇，但全部證實沒有真正威脅。喬治亞州有票站一度疏散全部人員約一小時。賓夕凡尼亞州和亞利桑那州等關鍵搖擺州也一度出現技術問題。美國網路安全與基礎設施安全局局長高級顧問康利（Cait Conley）強調，問題基本上是預料之中，未發現任何影響選舉安全的全國重大事件。

關鍵搖擺州威斯康辛州密爾沃基的選舉官員周二晚宣布，由於中央點票站的製表機出現「密封」錯誤，他們需要重新處理約3.1萬張大選選票，可能會導致點票過程延長數小時。內華達州作為7大關鍵搖擺州之一，對總統選舉結果有關鍵作用，但很多年輕選民不懂如何正確簽名，導致選票簽名與檔案不一致，超過1.1萬張選票需要修正。

特朗普曾發文指費城現舞弊 周二投票如火如荼之際，特朗普發文稱：「很多人都在談論費城的大規模作弊行為。執法人員來了！！！」共和黨籍的費城市政專員布魯斯坦旋即發聲明否認，直指特朗普的指控完全沒有事實根據，是假訊息的又一例子，費城的投票一直安全可靠。費城地方檢察官克拉斯納亦指，執法部門不掌握出現舞弊的證據，如果特朗普有任何證據，請立即交出。