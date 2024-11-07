參眾兩院控制權 共和黨料穩勝券

合作之門大開 助特兌現減稅承諾掃清任命障礙 今年美國大選除了選出新總統，還有國會參眾兩院和州長選舉。參議院改選其中34席，眾議院435席全部改選，並有11個州及兩個屬地選州長。美媒推算，共和黨重奪參議院控制權，在眾議院已贏得198席，距離成為多數黨的218席差20席。分析指，若共和黨成功一舉奪下參眾兩院，意味將擁有通過法律和制訂議程的廣泛權力，並與特朗普實現密切合作，助對方兌現削減稅收和限制移民的承諾。

由民主黨轉為無黨派的曼欽（Joe Manchin）敗予共和黨人賈斯蒂斯，把西維珍尼亞州參議員之位拱手相讓。俄亥俄州共和黨人莫雷諾（Bernie Moreno）擊敗爭取連任的民主黨人布朗（Sherrod Brown），當選參議員，兩場勝利確保共和黨在參議院100席中獲得51席成為多數黨。

美媒形容，參議院未來將向特朗普提供一張空白支票，特朗普可以在上面寫上任何名字，任命保守派法官和其他政府人員。參議院將推行特朗普政策的優先事項，包括取消醫保、企業減稅、削減開支等。共和黨繼續控制眾議院有助特朗普推動立法議程。特朗普於2017年首次入主白宮時，眾議院和參議院均由共和黨控制。

眾議長：已準備美國優先議程 現時參議院中仍有幾名共和黨人與特朗普決裂，其中包括緬因州參議員柯林斯和阿拉斯加州參議員穆爾科斯基。但由於共和黨佔據更多席位，反對聲音影響力將大幅減少。德州參議員科爾尼恩表示，選舉關乎國家是否能夠變好，期待與特朗普和新的保守多數派合作，讓參議院再次運轉，讓美國再次偉大。

特朗普篤定當選後，在眾議院選舉中成功連任的議長約翰遜表示，特朗普現時是總統當選人，眾議院共和黨人已準備好立即就他的「美國優先」議程採取行動，改善所有美國家庭的生活，不分種族及宗教，讓美國再次偉大。約翰遜指，美國公民堅決拒絕賀錦麗再多4年的開放邊界、高犯罪率、生活成本上升、武器化政府、危險的激進覺醒意識形態，以及在世界舞台上的軟弱。相反地，他們要求回歸常識、和平與繁榮。

11州長改選 共和黨勢奪7席 今屆大選改選11個州的州長，其中8名州長是共和黨人，3名是民主黨人，並同時改選兩個海外屬地總督。傳媒推算，共和黨候選人在佛蒙特、印第安納、密蘇里、猶他州等7個州勝出；民主黨候選人會在特拉華、北卡羅來納和華盛頓州取勝。

另外，值得留意的是，10州同時公投是否保障女性墮胎權利。初步推算結果顯示，其中6州通過保障墮胎權，一州反對，其餘3州結果暫未揭曉。分析預計，率先宣布勝選的特朗普，明年就任總統後將按照競選承諾不推動全國墮胎禁令，交由各州自行決定。本報綜合報道

除了總統選舉外，同日亦舉辦國會及州長改選。 參議院議席分布 眾議院議席分布