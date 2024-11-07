共和黨支持者冀扭轉通脹失控困境

【本報綜合報道】美國大選落幕，特朗普再度入主白宮。有共和黨支持者批評拜登政府過往施政失誤，導致通脹失控，冀特朗普上台後可扭轉困境。然而，有民主黨支持者憂慮新政府上場會令民主變差，亦有外國人士形容，特朗普當選是「大災難」。

當得悉特朗普當選後，大批共和黨支持者紛紛在特朗普網上社交平台留言。選民賈琴斯表示，特朗普是美國乃至全世界意志最堅定、精力最旺盛及最聰明人士，沒有甚麼是他做不到，沒有人比他更適合修復及治愈國家。他形容特朗普是一個真正美國人，正因為熱愛國家，故竭盡全力捲土重來。

另一名共和黨支持者羅比森指出，美國過去4年變得很糟糕，沒有甚麼未來4年解決不了。西爾斯則稱，她全程關注大選走勢，上屆大選亦是如此，對於特朗普能夠獲勝感到驚喜，美國人需要特朗普來拯救國家，祈禱他能再次帶領民眾。

自特朗普2016年首次當選後，美國內部出現嚴重撕裂，仍有部分合資格選民懶理大選。一名來自北卡羅萊納州夏洛特的男子受訪時承認，若非受到女友不斷電話轟炸，甚至威脅分手，自己根本不會前往投票，可能會留在家中吃薯片就算。上述受訪片段在網上流傳，有網民留言稱，類似情況隨處發生，卻無人談論，總之老婆開心、生活舒心。

民主黨擁躉含淚回家 而面對民主黨候選人賀錦麗落敗，華盛頓一名女子受訪時說，她會含淚回家，憂慮國家未來民主狀況。同行男子坦言無法忍受特朗普再次執政4年：「我不想重蹈覆轍。」賀錦麗原定在華盛頓霍華德大學舉行慶祝派對，會場目前不見支持者人影。

無異，美國大選結果難免影響全球政經，難怪遠在歐洲法國居民亦關心到底誰人入主白宮。巴黎居民退休法文教師的拜莉太太昨天接受本報訪問時指特朗普固然是老粗、庸俗及卑劣，根本不能與美國史上為人熟悉偉大總統比較。惟她認為特朗普首次競選時確實知道如何振興經濟，估計他再次上台會以同樣手法治國，更希望對方能阻止「覺醒」文化蔓延。

特當選 法民眾指災難 至於公務員澤斯登小姐坦言，對於美國過去數年有人質疑女性墮胎權利一事感到驚訝，已變成一個她不認識的國家。葉露絲太太稱，對於特朗普再次勝選感到極度失望，是場大災難，不理解美國人為甚麼會把票投給為了金錢可以不擇手段，甚至亂來的瘋子，擔心世界未來秩序。