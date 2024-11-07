特朗普重掌白宮 內政外交風起雲湧

特朗普

遏非法移民扣邊 逼俄烏和談終戰 對華關稅勢再添 事前被喻為美國史上其中一場最緊湊的大選形勢意外地一面倒，共和黨特朗普周三由頭帶到尾，取得超過當選門檻的277張選舉人票，擊敗獲得224張選舉人票的民主黨賀錦麗，粉碎對方成為首位美國女總統的美夢。較早前，特朗普率先在佛羅里達州宣布勝選，揚言會協助國家復原、讓美國再次偉大，並將封鎖邊界、不再讓非法移民湧入。他指自己遇刺大命不死，是上帝要他救國，又豪言在總統任期內不會再有戰爭，並阻止戰爭發生。有學者分析，特朗普政府上場後將盡快推動和談，結束俄烏戰事﹔另針對中國的關稅亦勢再加碼。

特朗普取4搖擺州奠勝局 特朗普和賀錦麗均守住基本盤，特朗普在德州和佛州等共和黨票倉大幅拋離賀錦麗；賀錦麗則在深藍的加州及首都華盛頓特區，以壓倒性姿態勝出。在決定勝負的7個搖擺州中，部分州份點票初期得票差距不足一個百分點，但特朗普逐漸拉開差距，先「冧莊」取下北卡羅萊納州，之後成功在喬治亞州、威斯康辛州及有19張選舉人票的賓夕凡尼亞州翻盤，奪去賀錦麗的最後希望。

特朗普原本在海湖莊園與富豪馬斯克等人一同度過大選之夜，等候選舉結果。到香港時間周三下午1時25分左右，特朗普選情一直領先，傳出他動身前往選舉總部將發表演說的消息。約兩小時後，篤定當選總統的特朗普偕同妻子梅拉妮亞、小兒子巴倫，及副總統當選人萬斯伉儷，到位於佛州棕櫚灘會議中心的競選總部，在場支持者報以熱烈歡呼聲。

勝利演說 揚言助國家復原 特朗普發表勝利演說，宣稱自己取得315張選舉人票，揚言會協助國家復原，讓美國再次偉大，而今日是民眾重奪國家的日子。他指自己第二個任期會迎來美國黃金時代，並阻止非法移民湧入，推出減稅措施，解決國家積存的問題。

特朗普預料首次在普選票勝出，以約500萬票之差力壓賀錦麗。他在2016年當選，但普選票少於當時對手希拉妮。特朗普指出，這顯示他有強大民意授權，自己會為所有美國民眾戰鬥，對當選感到榮幸，這是一場政治勝利。他說：「人們告訴我，上帝饒我一命是有原因的。這個原因就是拯救我們的國家，讓美國恢復強大。現在，我們將共同完成這一使命。」

特朗普稱，擺在面前的任務並不輕鬆，但他會把靈魂深處的每一絲能量、精神和鬥志投入到選民託付給他的工作。他感謝副手萬斯、馬斯克等人，又感謝全美國的選民，承諾會回饋民眾。

未見咬緊 民主黨大跌眼鏡 選前民調顯示賀錦麗和特朗普勢均力敵，她的團隊料選舉未必短時間內分出勝負，但選情最終很快明朗化，令不少民主黨人大跌眼鏡。特朗普宣布勝選後，賀錦麗公布，選舉夜不會發表演說。外界流傳，賀錦麗今日發表敗選演說。

大選投票結束後，一般會在下月由各州「選舉人團」根據點票結果投票選出總統，國會一月清點選舉人票，最後由官方確認結果。特朗普歷經2020年大選失敗，明年1月將再度登上總統寶座。他成為已故前總統克利夫蘭後，第二位兩度當選且任期不連續的總統。外界預期特朗普將會帶着經驗和人脈，集中行政權力執行自己於第一任期內，未能成功推行的大刀闊斧改革。但總統歷史學家布林克利警告，特朗普的第二任期可能會帶來美國民主的終結。本報綜合報道

特朗普再度入主白宮。 特朗普小資料 特朗普團隊前往位於佛州棕櫚灘會議中心的競選總部，在場支持者報以熱烈歡呼聲。 各州選舉人票分布 賀錦麗預計今日發表敗選演說。