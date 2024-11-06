自成一家：過江龍的另類優勢

最近香港零售商叫苦連天，皆因內地網購平台集體攻港，紛紛提供免運費送貨到港服務，加上有內地平價連鎖超市在港開設多間分店，價錢時光倒流回到上世紀八、九十年代，令香港同業面臨巨大壓力。香港一向租金貴、人工高，南下的內地企業為何敢於用超低價搶佔市場呢？除了規模和技術層面的優勢，我認為更重要的是，這些過江龍來港做生意具有另類優勢。

內地科幻名著《三體》提出過一個「降維打擊」的概念，意思是外星人從比地球人高的維度來攻擊地球人，人類根本沒有還手之力。這個概念同樣可以套用在目前的香港。香港零售商一向是傳統商業模式，所謂羊毛出在羊身上，做生意要有錢賺先會做。但內地零售商走的卻是不計成本的「新經濟」模式。

首先，香港一向是內地企業進軍海外的橋頭堡。目前外闖是許多內企的戰略目標，志在取得更大的國際市佔率。中國周邊的國家如泰國、新加坡、馬來西亞等地，皆已成為內地網購平台的目標市場。香港市場既然有試驗作用，這些網購平台當然要不惜工本在港打響頭炮。

其次，內地近年積極推動粵港澳大灣區融合發展，內地網購平台背後都是科網巨頭，這些企業賺錢的同時亦要「講政治」。對他們而言，將港澳納入包郵地區，就是促進大灣區融合，為配合國家政策立下功勞，這個價值不是金錢可以衡量的。

換言之，香港這個地頭蟲做生意是要有錢賺，內地的過江龍則是醉翁之意不在錢，完全不在意一時盈虧。所以說內地企業攻港是降維打擊一點也不誇張。當然，這可能會令部分香港零售商結業，但同時亦會讓港人享受到更低的物價。有人歡喜有人愁，這本來就是經濟轉型的必然陣痛。