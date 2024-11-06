筆下風雲：愚民政策成功洗腦

台北一直是筆者很喜歡的一個旅遊城市，過去數天便到了當地走走，也搭了幾程的士，司機知道我們從香港來，都很友善的搭話，高興地說歡迎我們多來台灣玩玩，又教路可以到哪些地方找好吃的，但言談間知道他們對香港和中國大陸有很多誤解甚至恐懼。恐懼來自無知，只能嘆句：民進黨的愚民洗腦政策確實很奏效！

例如有的士司機對我們說，多來台灣呀，在我們這兒說甚麼也可以，罵賴清德下台也沒有問題，你們在香港就不要亂罵了，會被抓的；又如另一的士司機說，自己親弟弟在香港工作和居住，但他現在不敢去香港探弟弟了，覺得香港沒有自由，香港政府會亂捉人「送中」去。

筆者一行人默言無語，皆因夏蟲不可以語冰，他們連香港也不願意來看一看，若跟他們談中國大陸今時不同往日，已有天翻地覆的改變，肯定只會不歡而散。乘車首重安全，作為乘客當然沒必要刺激司機，否則只會自討沒趣。

然後又想起台灣這幾天最熱話題，就是香港藝人到台北開演唱會，期間高唱《中國人》一曲，震驚了一眾民進黨人。他們指表演「非常非常中國」，從沒在台灣見過，不相信會在台灣的舞台上出現，斥之為統戰、媚共，結果反遭百萬粉絲反嗆，群情洶湧，只能悻然收聲。其實這首歌唱了已有廿多年，民進黨人竟說從未見過聽過，這不是無知嗎？

他們的無知言論還有很多，另一經典是大陸的高鐵沒有靠背、不准唱《海闊天空》等，聽得人直翻白眼。最可悲是相信這一套的台灣人也不在少數，在民進黨連續執政逾8年後，已成功洗了幾代人的腦，認定大陸就是邪惡的、香港就是無自由的。在這種氛圍下，和統恐怕是沒有希望了。