龍吟虎嘯：裏子面子都想要

平壤出兵援俄，參加俄烏之戰，給美國西方、日本、南韓出了大難題。俄烏之戰，烏克蘭必敗是遲早的事，烏克蘭在兩年多的戰爭中，在美國、歐盟、北約、日本、南韓等盟友支持下，正處就要溺水身亡的絕境，美歐對烏克蘭是繼續援手還是撒手，正值兩難。

這時朝兵援俄，這個因素以北韓的實力而言其實不大，但在烏克蘭戰局「危如累卵」，這個因素就能影響很大，如果美歐已傾向撒手不管烏克蘭，那就正好「就坡下驢」，烏克蘭被輕輕壓垮。果然，朝兵援俄坐實後，最火燒眉毛要求美西方加大加快軍援的是澤連斯基，南韓也跳了出來向朝俄猛烈攻訐，因為南韓對俄烏之戰的代入感很強，認為自己會成為「亞洲的烏克蘭」。

然而美西方則反應平淡！他們不想實實在在的加強軍援烏克蘭對抗「北韓兵」，而是裝腔作勢地向中國施壓，讓中國「發揮影響力」，阻止北韓出兵援俄。見此，澤連斯基、尹錫悅恐怕心已涼透。今次朝兵援俄影響最大的，不是對俄烏之戰，而是對朝鮮半島會否被拉入戰局。平壤夠狠，在出兵之時又發射了火星19型洲際彈道導彈，直接威脅美國，把朝鮮半島的局勢和俄烏戰爭的局勢和朝兵援俄拉扯在一起。美日韓束手無策，只能重複又重複地舉行聯合空中演習，平壤則再次表示會進一步發展核攻擊能力。俄朝外長立刻會晤，進行戰略磋商和形勢評估，認為當前緊張局勢不斷升級的根本原因，在於美國及其追隨勢力的挑釁行為。

顯而易見，在這場博弈中，美歐韓日已處於下風，進退兩難，關鍵在於俄烏戰場他們敗局已定，他們又不夠膽或認為不值得為拯救烏克蘭再下注，更不敢親自落場與俄羅斯和北韓拚殺。美歐很想談判脫身，但又不能不顧面子，總想弄出個戰場上挽不回敗局、談判桌上要多撈點的「取巧之策」。此乃又想要裏子又想要面子！然而美國已霸權衰退，哪兒有這樣的好事？