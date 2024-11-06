清潔冷氣機架 8旬翁墮斃

【本報訊】昨日上午9時許，一名姓梁（82歲）老翁，被發現重創昏迷，倒臥葵涌葵義街新葵芳花園平台，懷疑他從高處墮下。救援人員接報趕至，經檢查後證實梁翁不治，警員遂用帳篷遮蓋遺體。

據了解，梁翁與妻子同住上址一單位，事發時梁妻外出買餸，梁翁則清潔冷氣機架底部。而屋內客廳窗戶和窗花俱打開，窗邊有一張椅子，窗戶安裝了冷氣機。執法部門經初步調查後，相信梁翁清潔冷氣機架底部期間意外墮樓，案件沒有可疑，列作「有人從高處墮下」處理。

近半年5長者跌出窗4死 資料顯示，連同今次意外，由6月至今本港至少發生5宗長者家居事故，共造成4死一傷。9月30日下午約4時半，青衣邨宜業樓一名姓張（83歲）老翁晾衫時，意外失平衡跌出窗外墮樓身亡。9月18日下午2時許，馬鞍山恆安邨恆山樓一名姓陳（67歲）婦人收衫期間，不慎失足意外墮樓死亡。由於她身材矮小，以櫈踏腳協助晾衫時釀禍。

另外，7月12日下午3時許，觀塘翠屏北邨翠柳樓一低層單位，一名姓馬（77歲）老翁晾衫時，疑跣腳失足呈倒豎葱被困外牆晾衫架大喊救命，街坊聞訊即時衝入單位捉緊其腳部，且呼喚其他街坊支援成功把老翁救離險境。6月18日下午2時許，筲箕灣東駿苑銀駿閣一名姓陳（90歲）老婦，在家中晾衫時失足墮斃。