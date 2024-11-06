工廈外牆拆棚出事 男工飛墮平台不治

昨日下午一名搭棚中年男工在土瓜灣一幢工廈天台工作期間，懷疑因狗臂架鬆脫，結果連人帶竹枝及狗臂架飛墮平台，當場重創昏迷。救援人員接報趕至，利用升降台救起事主並急送醫院搶救，惜最終被證實不治，據悉現場似乎不見有安全帽。勞工處正調查意外原因，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。有關注組織提醒，工人須確保其身處位置及防墮設備穩固，以保障性命安全。

昨日下午約2時，一名姓林（44歲）男工人於馬頭角道40號一工廈天台棚架工作，期間懷疑狗臂架鬆脫意外墮樓，「嘭」一聲飛墮至工廈平台。據目擊者稱，事主連同兩支竹枝及狗臂架墮下，他致電報案後，警員、消防員及救護員迅速趕至，其中消防員架起升降台登上平台救人，整個救援過程大約10分鐘。

目擊者又稱，事主被救下時頭破血流，手部骨折，毫無反應，救護員用自動心外壓機替其急救，緊接把他抬上救護車送院搶救，惜至下午2時48分被證實傷重不治。死者妻子、子女等親友聞訊趕至醫院了解，驚悉噩耗後均悲慟不已。事故發生後，警員封鎖受影響路段，並且登上工廈天台調查。

勞工處發「暫時停工通知書」 勞工處關注昨日下午在九龍城一幢大廈發生的致命工業意外。意外中一名男工在該大廈外牆拆卸竹棚架時，從高處墮下至一樓平台，送院後證實不治。該處發言人稱，得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、改動、拆卸及使用有關竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文抵達意外現場視察，她指事主懷疑是安裝狗臂架時不穩固導致意外發生。蕭曾經向目擊者了解，現場似乎不見有安全帽。該會在事發後已派員前往醫院接觸家屬，以便提供適切協助。

蕭續稱，本港在過去12年發生23宗與棚架有關的奪命意外，近月同類意外頻生，對上一宗死亡事故發生於10月13日，一名50歲尼泊爾籍男工，在何文田文福道一國際學校拆棚期間，懷疑失足墮下，送院搶救後不治。她提醒，工人安裝狗臂架時，必須確保身處位置穩固，並把安全帶繫於穩固位置，只要做足相關措施，即使狗臂架鬆脫，工人亦不至於墮樓。