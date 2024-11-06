醫健：健康在您手：有效減脂策略

健身教練常被問到關於減脂的問題，例如是否只需要控制飲食，以及為甚麼跑步一段時間後仍未能減脂。到底有效的方法是甚麼？

維持體重下增加肌肉能減掉小量脂肪。如想減掉基數較大的脂肪量，就需要同時減重。若以減脂為目標，後者較為適合。減重減脂的先決條件是製造並維持「卡路里赤字」。如果想減脂不反彈，減重時保留肌肉則是關鍵。

達致卡路里赤字的方法 卡路里赤字是指身體攝取的卡路里比輸出少，而製造卡路里赤字有兩種方法：第一是控制飲食來減少攝取卡路里，第二是增加日常運動量，從而增加輸出卡路里。

哪個方法更有效達到減脂效果？有研究指，第一組參加者每星期進行五次45分鐘的帶氧運動；第二組參加者接受註冊營養師的營養諮詢，並控制飲食；第三組則需每星期進行五次，每次45分鐘的帶氧運動，並接受營養諮詢控制飲食。

經過一年的實驗，第一組參加者減掉2.4%體重，第二組參加者減掉8.5%體重，而第三組參加者則減掉10.8%體重。

結果除了指出第三組參加者減掉最多體重，同時指出第二組比第一組減掉體重多逾三倍，因此最有效的減重減脂策略是恒常運動並控制飲食，然後是只控制飲食，最後才是只做運動。

結合飲食與運動的減肥計劃相比單靠依賴運動或飲食控制，能夠達到更顯著的體重減輕效果。另外，減重減脂同時，阻力訓練對維持肌肉量也十分重要。阻力訓練是維持肌肉和增加肌肉的先決條件，身體於卡路里赤字狀態下除了消耗脂肪亦會消耗肌肉，進行阻力訓練可維持肌肉量，減少肌肉因減重所致的流失，提高脂肪消耗比例。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理 鍾欣穎

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