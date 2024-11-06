零售業盼過快樂聖誕 促恢復一簽多行

【本報訊】聖誕黃金檔期將至，零售管理協會預期港人外遊、北上消費效應對業界的影響仍然嚴峻，期望商戶多做優惠推廣吸客。協會又期望內地政府恢復深圳旅客「一簽多行」，甚至放寬至大灣區市民。

協會主席謝邱安儀出席「傑出服務獎」發布會時指，12月港人有長假期，不少人會外遊或離港，難免對零售業影響大。但她認為聖誕始終為送禮節日，期望同業多做點推廣，又稱過去銷售表現跌幅較低的類別商舖會做很多大型推廣宣傳。

冀政策放寬至大灣區 對於據指內地官員南下會見本港政商界，謝太期望能夠盡快恢復「一簽多行」，帶旺街道人流，相信零售業能夠受惠，又認為措施能促進大灣區兩地居民交流及融合。不過，她相信效應需時反映，但指香港勝在貨品類型闊度大，又是自由貿易港，只要不斷求變創新，向周圍城市學習，定能渡過困境。

另外，協會頒發70個「傑出服務獎」，表揚優秀零售從業員，又從385位從業員中，經過神秘顧客評審，挑選267人成為「零售大使」。他們昨宣誓稱會竭盡所能提供優質服務。該會又指，直播銷售愈趨普遍，亦是年輕人購物模式。而今年新增直播王大獎，該會收到140段參賽片段，認為同業要創新求變，樹立良好榜樣，並期望前線員工及管理層群策群力，為顧客帶來最優質消費體驗。