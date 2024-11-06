前上市公司副總經理 涉貪1494萬今提堂

【本報訊】一名時任上市公司的前副總經理及其母親，涉嫌串謀一名澳洲商人，從對方獲得一個投資機會，致使該前副總經理在有關上市公司投資海外地產發展項目時優待該名澳洲商人。兩人前日被廉政公署起訴，並獲准予保釋，今日在東區裁判法院應訊。

兩名被告分別為45歲吳為，時任首創置業股份有限公司（首創置業）副總經理及其74歲母親韓尚敏，兩人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條。

被指夥母業務優待澳商 案情指，首創置業於2003年至2021年期間在香港交易及結算所有限公司上市，吳為於案發期間為該公司副總經理，他同時擔任首創置業澳洲分公司的總經理。自2014年起，首創置業按照吳為的建議，先後投資澳洲多個地產發展項目，當中大部分項目由該澳洲商人有聯繫的公司開發。

控罪指，吳為及其母親韓尚敏涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，從該澳洲商人接受利益，即一項投資機會，致使吳為在首創置業的業務上優待該澳洲商人及與其有聯繫的公司。

廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，發現上述投資機會的投資金額為600萬澳元（約3,090萬港元），實際回報約為890萬澳元（約4,583萬港元），吳為在有關投資獲利約290萬澳元（約1,494萬港元），而韓尚敏涉嫌有份參與上述賄賂及處理相關款項。