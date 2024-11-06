幼兒中心爆手足口病 再多2童中招

【本報訊】上月爆發手足口病的沙田基督教香港崇真會恩樂園，再多兩名幼童感染，分別為一名17個月大女童及一名29個月大男童，目前累計涉及8名幼童，全部人均已求醫，情況穩定毋須入院。當局確認相關爆發由腸病毒71型感染引起，呼籲市民及院舍需時刻注意手部、個人和環境衞生。

衞生防護中心於上周四（10月31日）公布，一名12日大的女嬰在上月25日起發燒，入院後證實感染腸病毒71型併發腦膜炎。調查發現其18個月大胞兄及父親分別於上月18日及22日出現手足口病感染病徵，其胞兄於基督教香港崇真會恩樂園接受幼兒照顧服務，該幼兒中心近日正爆發手足口病個案。防護中心表示，上周曾兩度實地視察該幼兒中心，評估及要求改善幼兒照顧的步驟和感染控制措施，除了於上周四向員工進行健康教育外，亦於上周五（11月1日）晚上舉辦線上健康講座，提醒家長腸病毒71型的注意事項及預防措施，有約30位家長出席。

停課後在家發病 防護中心亦建議幼兒中心自上周五起暫停服務14天，由於兩名新增感染幼童均於停課後在家中發病，故有關措施可有效防止病毒進一步蔓延；目前幼兒中心累計8名受感染幼童中，有3人的臨床樣本驗出腸病毒71型，防護中心正繼續為其餘出現相關病徵的幼童進行檢測，並繼續對幼兒中心所有幼童進行醫學監察。

腸病毒71型是引致手足口病的病原體之一，有關感染主要透過直接接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱以及糞便而傳播。防護中心提醒，要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要，由於酒精未能有效殺死腸病毒71型等部分引起手足口病的病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。