再增19宗KK園拐帶案 7人回港

【本報訊】本港騙案愈見猖獗，議員鄧家彪昨在立法會一個委員會上關注再出現類似「KK園區」的人口拐帶案件，當局回應指近日再有19宗類似案件，當中7人獲救並安全回港，其他人因各種原因暫未回港。當局指相關案件手法涉及網上高薪工作廣告，形容是很可疑、正常人都不會去。

鄧家彪又指其女兒的即時通訊軟件曾被騙徒入侵，由於未能透過防騙應用程式提供訊息，最終要報案，而執法人員找他落口供後，向他表示由於沒有損失未必可繼續處理，關注方便市民提供情報的方法。

「依托咪酯」明年擬列毒品 當局指市民遇上騙案可致電相關反詐騙熱線提供資料，就相關防騙績效指標，當局指現時每日也有新構思，又指會在水費單印製提示語句，又會在無人機表演、餐廳紙巾和餐具，以及物流公司車隊等不同媒介研究宣傳防騙訊息，防騙應用程式甚至有送車活動。

另外，近年「太空油」成為年輕人最常吸食的新型毒品之一，當局指會爭取於明年第一季完成將「太空油」主要成分「依托咪酯」列為毒品的立法。當局指去年有8宗相關檢控數字，截至今年8月已有42宗，拘捕人數由9人升至69人；檢獲數量由586克升至756克。當局指有年輕人被誤導以為「太空油」只是普通電子煙，但其實有精神活性，會加強針對年輕人的宣傳和教育。