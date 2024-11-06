1.4萬假難民滯港 遣返耗時逾6載

【本報訊】假難民已成治安毒瘤，港府燒百億公帑養禍害。議員葛珮帆昨在立法會一個委員會上指近日有持「行街紙」人士以刀刺傷休班執法人員，令市民嘩然，指假難民持刀出街對治安構成威脅，而法律界議員林新強亦指按現時速度，即使沒有新申請亦須6年半才能送走1.4萬在港的假難民，而日前本港更出現「小刀會」事件，建議政府調配人手處理相關司法覆核個案。

議員倡調配人手 加快處理 實際上，假難民濫用免遣返聲請留港犯事，單是去年本港便有745名持「行街紙」的非華裔人士被捕。林新強指今年1至9月平均每日能處理190個假難民，引述葛珮帆早前提出質詢指，截至去年10月仍有1.4萬個假難民在港，即需要最少6年半才能處理所有假難民。他指相關推算時間仍未計新申請的假難民，指假難民問題影響治安，近日已有「小刀會」事件。他指政府曾聘請司法人員處理司法覆核個案，建議政府調配人手處理假難民。

當局解釋入境處及相關審查小組已增加人手，指出現時處理速度已快了一半，又指以往假難民會到各級法院提出上訴，因新機制下只要原訟庭駁回便可安排遣返，政府已增加扣留名額減低治安風險，亦會和相關領事商討加快確認身份的安排。

會計界議員黃俊碩關注處理時間由7個月減至4個月是否極限；另一議員黎棟國問及實際扣留名額數字，以及假難民濫用人身保護令的情況及對策。當局指進一步縮減時間需考慮資源，指出現時扣留名額由600個增至900個。對於人身保護令，當局指官司有輸有贏，沒實際數字，但強調絕大部分都能成功駁回。

議員簡慧敏關注預先通報乘客資料系統，指系統是控制假難民的方法之一。當局回應稱，除了以機制審批部分假難民之外，亦會在相關國家或地區的機場宣傳簡化版的遣返程序，減少他們來港意欲，又指今年9至10月有5%航空公司已加入，預計年底會再有52%航空公司加入，期望明年第二季做到全覆蓋。