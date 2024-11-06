東呼即應：無視乘客 非華裔生港鐵開餐

【本報訊】根據2021年人口普查結果，香港約有近62萬人報稱為非華裔人士，約佔本港人口8.4%。在香港乘車、吃飯，遇上南亞人是一點也不意外。香港的華裔人士，普遍對南亞人是接納還是不接納呢？《東呼即應》留意到網上流傳片段，一群非華裔學生在港鐵車廂內喝東西，未有受到任何人士出言提醒、當面指正，換着當年內地小童在港鐵吃點心麵，一早便爆出衝突，將一架行走中的列車硬生生按停，「廝殺了列車」。

亦可能經一事，長一智，別人舉止失禮，也用不着比對方更失禮，在這裏提醒根據港鐵附例任何人不得在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，違例者可被罰款2,000元。以微笑面對無禮之人，用優雅四両撥千斤。

另有非華裔漢突襲途人 網上早前亦流傳一段影片，有車Cam拍到有非華裔裝束人士，在街上冷不防從後拍打一位途人的頭部，被襲途人被突如其來的這一着，弄得一臉茫然。

現在香港治安真是「寧可小心駛得萬年船，勝過疏忽條命就咁完」，有人在網上貼出片段指港鐵車廂內有人以透明膠袋盛載一疊銀紙，最上那張是500元「大牛」，目測後面有啡色、有紅色，有人便笑言「是否新興時裝風，以證物袋方式放錢」。不過怎樣也好正所謂「財不可露眼」，真是看到也替他擔心，現在有幾多路數的人在香港「搵食」，難道事主是「錢財乃身外物」的忠實信徒。總之華裔也好，非華裔也罷，任何時候都要注意人身安全，好好保管財物，財不可露眼，身為良好市民沒甚麼要歧視，只歧視那些拒絕奉公守法的不法之徒。