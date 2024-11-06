東呼即應：假難民作惡多端 再縱容香港玩完

東呼即應訪區議員 促裝天眼緝捕南亞兵團 南亞兵團、假難民治安毒瘤活躍！上周六（2日）有男警於油麻地被搶銀包，身中多刀，一名持「行街紙」的涉案巴基斯坦籍男子被捕，同日深水埗亦有越南假難民持刀當街追斬同鄉，追逐戰險波及途人；較早前的10月27日凌晨，一名男子夜蒲後在上環遇上南亞賊，被對方揮拳襲擊「兜錘窩面」，搶走價值約10萬元手錶。南亞兵團肆虐香港，威脅港人身家、性命及財產，就算只是同鄉互斬，亦浪費香港醫療、執法等方面人力物力，這是否對假難民問題愛理不理種下的禍根？《東呼即應》專訪區議員為大家探討社區內的治安情況。

中西區區議員施永泰指出，上環的事件發生在凌晨時分，人流較為稀疏，他認為短期之內執法部門可加強在晚間及凌晨時分巡查。他指特別在中西區有較多小路及後巷，一些窄路環境相對較昏暗，容易讓不法分子有機可乘，長遠來說則建議執法部門可在街道上加裝攝錄鏡頭，一來可以收到阻嚇效果，二來如有事發生可加強執法效率。

「南亞賊強行伸手入褲袋搶你啲錢」，可說是非常形象化地道出了假難民對香港帶來的禍害。本報早前曾報道「盜竊販毒毆鬥藏武 去年745假難民被捕」，根據當局財政預算，2024/2025年度用於審核聲請同處理有關上訴/呈請的預算開支達3.64億元，公費法律支援涉及1.44億元，加上其他費用，總計相關開支高達11.5億元。

本報早倡平亂 當局懶理種禍 眾所周知，東方傳媒機構是全港第一個提出假難民亂象必須根絕的傳媒機構，就連立法會議員亦就此議題作出跟進。之不過無論是倡議退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患，抑或設立禁閉式難民營以解燃眉之急，當局都是「民急官不急」。看來找再多的市民、學者，再向政府痛陳假難民禍害，都只是對牛彈琴，分別不大。

「巴漢出刀仔」事件中，拍攝影片的途人喝止：「唔好啊，死人㗎」，巴籍漢一度停手，雖然幾秒後又再捅過，但已證明了巴漢懂聽廣東話。本報早在2016年已經揭發本地不法分子及蛇頭搭路派人到印度及巴基斯坦等南亞國家，藉散布謠言招兵買馬，甚至直接派兵頭到當地「揀蟀」培訓，再以一條龍方式運送「聲請大軍」來港，狂燒公帑，供食供住供打官司。

「假難民就是上賓」此事真的很難否認，截至今年2月底，入境事務處處理免遣返聲請個案達25,607宗，以越南的個案最多達6,149宗，其次是印尼及印度，上述地區近年有戰亂嗎？逼得他們的人民走投無路要做難民嗎？到底是否真的至少6,000多人不走不成，要仆倒湧來香港才能活命？

不分罪犯國籍 一視同仁謝絕 越南裔人士Erica表示，其實越南也挺大，尤其是家鄉河內，她認為治安不錯，即使有人覺得會被搶劫，她亦覺得沒有。她指普遍街上行乞的人也不多，回去多次暫時還沒見過有人搶劫或被搶劫。她續指有去過越南一些偏遠地方做義工，也覺得治安很好。

每逢說到假難民禍港，必定有人說「歧視南亞人」，卻連審題能力也沒有，大講捍衞南亞人利益。但當呼籲這班「大愛L」，「招呼假難民今晚去你家瞓，帶上生果刀、切橙畀你吃」，他們又會忽然分辨出何是歧視，何是理智。針對不法之徒，無論賊匪是持香港身份證、以遊客名義來港，抑或報稱是難民，舉手取得「行街紙」，《東呼即應》均一視同仁，對不法之徒狠批。「謝絕假難民」與「歧視」完全無關，港府對假難民大愛無疆，中門大開，「大愛L」便奉為正道，當港人蜂擁北上，南亞兵、假難民在香港開派對，就稱得上「唔奇事」了。