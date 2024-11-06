取酬當電騙黨跑腿 廚工囚29月

【本報訊】一名廚房工人於去年中為取報酬參與電話騙案，擔當跑腿替該集團向受騙的長者收款。涉事長者早前收到訛稱是其親人的人士來電，謊稱因涉案被捕需錢保釋，事主遂交出6萬元。其後騙徒再來電索款12萬元，事主最終報案。警員及後拘捕前來收款的廚房工人，該廚工昨於西九龍法院（暫代區院）承認一項企圖洗黑錢罪，區院暫委法官黃雅茵接納控方加刑申請，判處被告監禁兩年5個月。

29歲被告周俊發報稱廚房工，昨承認一項企圖洗黑錢罪。案情指73歲女事主於2023年7月4日接獲陌生來電，對方聲稱是其家人，並指因牽涉刑事案件被拘捕，需要10萬元作保釋金。事主不疑有詐，將放在家中的6萬元現金，按照騙徒指示給予前來收款的一名不知名男子。其後事主致電其親人了解到對方沒有被捕，當發現被騙，遂報案。隨後，事主再次收到騙徒電話，對方又聲稱須多付港幣12萬元保釋金，事主將此事告知執法部門。同月10日，被告於收款期間遭埋伏警員拘捕。

增阻嚇力 控方申加刑獲批 控方針對近年涉及「詐騙」及「洗黑錢」案件有上升趨勢，向法庭以《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，以增加阻嚇力。經審視後，法官批准加重刑期三分之一，被告最終被判監兩年5個月。案件編號：DCCC 1132/2023