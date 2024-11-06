裁判官險遇襲 九龍城法院加強保安

【本報訊】九龍城裁判法院裁判官王證瑜於周一（4日）在庭上審理案件時，涉被一名男子持刀襲擊，幸及時閃避，沒有受傷。3名警員制服涉案男子時則受傷送院。事後司法機構表示，經檢視裁判法院大樓的保安安排，會由昨日起逐步實施安檢、增加保安人手，並與執法部門保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法庭使用者的安全。現場所見，九龍城裁判法院昨日明顯加強保安，進入法庭前亦須進行安全檢查。

警員戒備 進法院需安檢 現時本港7個裁判法院中，只有西九龍裁判法院進入前需要安檢，其餘裁判法院公眾人士均可「自出自入」。企圖襲擊事件於周一發生後，九龍城裁判法院昨日保安明顯有所加強，法院大樓外圍有警員戒備，有法庭聆訊的樓層均設有安檢站，公眾人士進入法庭前，須進行安全檢查，由保安人手檢查隨身物品，但就沒安排金屬探測器檢測。現場貼有告示，列明不得帶刀、剪刀等物品進入法庭。

有到該法庭的市民表示，安檢程序需時不長，對其影響不大。至於被企圖施襲的裁判官王證瑜，昨日及今日的司法機構審訊案件表上均未見其名字，未知是否與事件有關。

至於沙田、東區及粉嶺等裁判法院均未見有安檢，公眾如常進出。其中粉嶺裁判法院門外停泊了一輛警車。據警員指，安排與襲擊裁判官事件相關，是為了加強保安。至於東區裁判法院，有保安員透露，上級提醒工作時要格外留神，庭外亦不時有警員巡邏。

議員倡保安配備「防暴鋼叉」 議員江玉歡昨指對襲擊事件感震驚，建議法院門外須嚴格執行金屬探測，並建議禁止攜帶液體進入法院。她又指，現時庭警的裝備有限，庭內不能配槍，建議可參考內地庭內保安人員配備裝備，例如「防暴鋼叉」，可以制服意圖襲擊他人的人士。