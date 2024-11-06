藉查爆竊案盜財物 警員認3罪囚15月

被告於牛頭角君立酒店大堂盜取其中一名事主的iPad Pro等財物。

官斥嚴重違反誠信 屬加刑因素 男警被指在調查兩宗懷疑爆竊案期間，偷去屬於屋主的首飾和iPad，他因此被停職。但停職期間，他又再於牛頭角一間酒店的大堂，取去他人的背囊，之後假裝拾到失物把背囊交還警署，但原來背囊內的iPad Pro、充電線及插座已遭盜去。男警被控3項盜竊罪。他早前承認兩罪，並於昨日在粉嶺裁判法院承認餘下一罪。署理主任裁判官張志偉批評被告在當值期間犯案，嚴重違反誠信，破壞警隊聲譽，屬加刑因素，就3罪判他入獄15個月，並需賠償5,200元予事主。

31歲被告許浩誠，2012年開始任職警員。他早前承認兩項盜竊罪。兩罪的案情顯示，2022年12月11日，居於大埔一單位的男子發現單位被爆竊，不見了兩個首飾盒，於是報案，被告有份到場調查。至2023年3月31日，居於上水一單位的女子發現單位被爆竊，於是報案，當時她肯定其價值5,988元的iPad仍在身邊，被告有份到場調查。同晚，她發現iPad亦不見了。她用蘋果搜尋功能，發現iPad在粉嶺昌盛苑對開一間餐廳，而被告是該屋苑的住客。

失物包括首飾板腦充電線 同年4月1日，昌盛苑清潔工在一單位外的走廊，發現上述iPad，遂交還管理處。警員於同日搜查被告單位，發現屬於大埔單位爆竊案事主的手鐲及頸鏈，另發現被告的手機及電腦，曾連接上述一度遺失的iPad。被告其後被捕。

他昨日再承認一項盜竊罪。該控罪指他於2024年7月21日，在牛頭角宏光道君立酒店大堂，偷竊屬於李姓事主的一部iPad Pro、一個67W充電插座及三條充電線，總值5,200元。

案情透露，2023年4月被告開始停職，案發當日下午3時許，李在酒店大堂準備入住，期間把載着上述被盜物品的背囊放在梳化，無人看管，被告取走背囊。約一小時後，被告到警署報案，指在宏光道對開檢獲一個背囊。惟警員調查期間，發現原本裝在背囊的上述物品不翼而飛。

辯方求情時提及，被告在過去社會動盪時期，受到「起底」對待，備受壓力。不過，報告顯示，被告面對的壓力跟犯案無關。裁判官判刑時指，其中兩項控罪中，被告在當值期間犯案，嚴重違反誠信；餘下一罪，被告利用事主一時大意盜去財物。裁判官考慮到被盜財物價值等因素，以監禁9個月至12個月為3罪量刑起點，因被告認罪及顧及量刑整體性，判處3罪共監禁15個月。案件編號：FLCC 2188、2320/2024