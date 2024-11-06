機場三跑系統 11 ‧28啟用

【本報訊】香港國際機場第3條跑道及相關設施將於本月28日起啟用，當局預料，未來每年可以處理1.2億人次旅客及1,000萬噸貨物，在上一財政年度，香港機場處理了4,500萬名旅客及450萬噸貨物，政府認為三跑帶來的利益將會非常可觀，可令香港成為更強大的航空樞紐，更能夠服務區域內其他地區。

香港機場管理局昨亦透過網頁公布有關消息，機管局指，目標在本月獲簽發機場牌照，該牌照將涵蓋現有的南跑道及北跑道、重新配置的中跑道、相關滑行道及支援設施的運作。當中，新北跑道於2022年11月正式啟用後，中跑道暫時關閉以進行重新配置，機場繼續以兩條跑道運作。重新配置工作包括重新平整跑道路面，以配合連接滑行道、興建新跑道入口及出口滑行道、於中跑道兩端興建新環端滑行道等。

二號客運樓 明年底分階段運作 隨着中跑道於今年9月成功完成試飛，機管局繼續推進三跑道系統啟用的準備工作，包括於今年10月15日凌晨在中跑道舉行飛機事故及救援演習。

至於三跑道系統客運設施方面，機管局將與業務夥伴展開籌備工作，以於2025年年底起分階段啟用擴建後的二號客運大樓。籌備工作包括各項客運服務的實地準備工作、零售商店及服務商戶的租賃事宜等。