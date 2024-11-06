東涌停水4度推遲復供 水署認衰：學咗一課

【本報訊】大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條食水管出現滲漏需要緊急維修，導致東涌多個屋邨及屋苑等一度暫停供水12小時，影響約12萬人，期間當局4度推遲恢復供水時間。水務署指涉事的水管較深導致維修工程較困難，且水管底部有數個漏點，情況比較特殊，坦言「學咗一課」，透露未來兩、3年內，會在主幹水管安裝傳感器，以及實時化分配管網的流量計，以更快速應對突發情況。

水務署署長黃恩諾昨接受電台節目訪問時表示，出現滲漏的是一條直徑1,200毫米鋼製水管，該條水管於90年代興建，主要輸水給東涌配水庫，而該配水庫供應給東涌一帶的居民使用，該條鋼製水管每18個月會進行滲漏檢測，但當中無發現異常的情況，該條喉管過往亦無爆裂及滲漏紀錄。

料特殊個案 滲漏與老化無關 黃指今次事故是水管底部有數個漏點，「所以我哋之前喺識別滲漏都用咗啲時間去做」，屬特殊個案，又指涉事喉管使用27年，相對年輕，相信滲漏與老化無關，之後會檢視喉管物料及附近環境，例如泥土會否酸性較重，導致喉管銹蝕加快。

被問及數度延後恢復供水時間，遭外界批評訊息混亂。黃解釋，由於水管在4米深的地底及漏點在底部，坦言「做嗰個工程係複雜，喺6點先完成到」，及後要沖洗喉管「我哋都用長咗（時間）」，而且供水範圍龐大，為確保水質，所以時間有所延遲。

黃形容今次事件水務署都「學咗一課」，「我哋工程團隊一直都緊密跟進維修，希望盡快恢復供水，所以過程當中都盡量爭取，我哋都想早啲恢復供水時間，減少用戶不便。始終嚟講因應事態發展，令到我哋都要數度更改供水時間」，他說日後會多加留意，避免目標過於進取而產生資訊雜亂。

提及通知停水的時間是否足夠時，黃指已盡速去做，並有通知關愛隊和民政事務署發放資訊，「以我哋所知，其實好多居民都準備到儲水，當晚嚟講嘅情況，相對供水OK、穩定，亦都無一啲居民排隊打水嘅情況好嚴重出現」。