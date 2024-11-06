眾院選舉辯論 沙利文妻被嘲哭窮

兩人上周四就兒童保育、墮胎、移民等議題展開電視辯論，期間古德蘭德表示緩解通脹沒有靈丹妙藥，但她將竭盡全力對抗痛苦。唐百合嘲諷稱：「你很有錢，身家2,000萬到3,000萬美元（約1.6億至2.3億港元）。你怎麼知道普通人受苦」，又指摘古德蘭德擁有價值200萬美元（約1,560萬港元）房產的同時還哭窮，根本不明白普通人最迫切需要。