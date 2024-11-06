眾院選舉辯論 沙利文妻被嘲哭窮
【本報綜合報道】美國眾議院新罕布什爾州第二選區選情激烈，國家安全顧問沙利文妻子古德蘭德（Maggie Goodlander）與華裔共和黨對手唐百合（Lily Tang Williams）的辯論十分精彩。
兩人上周四就兒童保育、墮胎、移民等議題展開電視辯論，期間古德蘭德表示緩解通脹沒有靈丹妙藥，但她將竭盡全力對抗痛苦。唐百合嘲諷稱：「你很有錢，身家2,000萬到3,000萬美元（約1.6億至2.3億港元）。你怎麼知道普通人受苦」，又指摘古德蘭德擁有價值200萬美元（約1,560萬港元）房產的同時還哭窮，根本不明白普通人最迫切需要。
對手為華裔移民 獲網民大讚
唐百合言論尖銳貼地，獲網民大讚，受不少共和黨選民甚至華人支持。出生中國四川的唐百合擁有復旦大學法學學士學位，及德州大學社工碩士學位，自稱23歲到美留學時身上僅有100美元（約780港元）。如果她成功當選，將成為首位進入美國國會的中國第一代移民。古德蘭德來自政治世家，畢業於耶魯大學法學院。
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