發起選民抽獎活動 馬斯克獲裁無違法

馬斯克

【本報綜合報道】美國富豪馬斯克為支持共和黨總統候選人特朗普，發起選民抽獎活動每日贈送100萬美元（約780萬港元）。賓夕凡尼亞州法官福列塔（Angelo Foglietta）周一裁定，選民抽獎活動並無違法情況，可以持續到周二選舉日。

費城地方檢察官克拉斯納 (Larry Krasner) 上周起訴馬斯克和他的超級政治行動委員會，指控他們發起非法彩票活動，要求法院勒令停止。馬斯克律師戈伯（Chris Gober）周一在聽證會上辯稱，超級政治行動委員會並非隨機選擇獲獎者，而是付費予發言人，因此不屬於非法彩票。

馬斯克迄今已發放16張支票，每張價值100萬美元，獲勝者來自賓夕凡尼亞、威斯康辛、內華達、亞利桑那、喬治亞等搖擺州。根據法庭上展示的證物，獎金將在本月30日之前入帳。

今屆聯邦選舉支出料1240億 另外，美媒估計所有聯邦選舉的支出將達159億美元（約1,240億港元），成為美國史上最昂貴的選舉，超越2020年大選的151億美元（約1,177億港元），令2016年大選的65億美元（約507億港元）支出相形見絀。