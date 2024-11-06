國會洗牌 料共和黨控制參眾兩院

【本報綜合報道】美國大選周二正式開始投票，眾議院全部435席和參議院34席將重新洗牌。11個州將選出新州長，其中共和黨較有可能贏下國會選舉，完全控制參眾兩院，民主黨則有可能削弱共和黨在州長數量上的微弱優勢。

共和黨目前控制眾議院，而民主黨控制參議院，然而扭轉頹勢對共和黨更加簡單，只需拿下兩個席位即可翻轉參議院，民主黨需要從共和黨手中奪取4個席次才能獲得眾議院控制權。民調顯示，共和黨有90%機會重奪參議院控制權，52%機會保持眾議院多數席位，反映共和黨有很大機會完全控制國會。若共和黨總統候選人特朗普當選總統，2024年大選很可能會迎來本世紀第4次共和黨3連勝。若賀錦麗勝選，施政將遇到極大挑戰。

11州長選舉 民主黨高機率翻盤 目前有27州州長是共和黨人，民主黨陣營控制24個州。11個州長選舉州份中，有8個州無現任州長角逐連任，給了民主黨較大翻盤可能。新罕布什爾州、印第安納州競爭較為激烈，若奪下兩州民主黨陣營將控制25州，縮小與共和黨差距。在蒙大拿州、密蘇里州等共和黨贏面更大州份，民主黨仍然主打保護墮胎權，期待在最後時刻實現翻盤。

倘選舉人票平手 新國會定總統 賀錦麗與特朗普支持度不分伯仲，結果難以預料。按照美國憲法第十二修正案規定，如果兩人最終都未能獲得過半數所需的270張選舉人票，新國會將發揮決定性作用。然而，類似情況在美國歷史上相當罕見，對上一次還要追溯到1800年大選，當時總統候選人杰弗遜（Thomas Jefferson）與伯爾（Aaron Burr）在選舉人票打成平手，投票大權移交給眾議院，杰弗遜最終在第36次投票中獲勝。這次選舉亦推動了憲法第十二修正案的通過。