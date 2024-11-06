經濟科技延續戰線 中美角力格局不變

特賀誰入白宮當家 料續關稅制華 美國大選結果不僅決定當地前途，甚至影響全球局勢，美中關係日後走向更是焦點之一。無論是共和黨總統候選人特朗普抑或民主黨總統候選人賀錦麗入主白宮，對華政策相信離不開加徵關稅，美中經濟關係恐怕難以好轉，在科技領域競爭甚至有可能變得更加激烈。

特曾言：至少向華加徵60%關稅 時任總統特朗普2017年入主白宮後，曾宣稱中國偷取美方知識產權及商業機密等，遂於翌年發動「中美貿易戰」，即對華部分進口商品加徵額外關稅，大部分政策延續至拜登政府未撤。他早前拉票時警告，若再次入主白宮，會向所有中國進口商品加徵60%關稅，中國或其他國家屆時向美徵收100%或200%關稅的話，華府就會「以眼還眼」，徵收同樣關稅。

另一邊廂，賀錦麗批評特朗普對華加徵關稅政策會導致美國通脹升溫等，卻呼籲要更有針對性。外界預期，她將延續拜登政府「小院高牆」策略，即強力保護當地戰略性產業，同時遏制中國發展高科技項目等。美國商務部前官員賴因施（Bill Reinsch）形容，特朗普對華揮舞大錘，賀錦麗手持手術刀。

賀稱堅定援烏 特或要求割地求和 在台灣問題上，美媒《華盛頓郵報》數月前報道，特朗普揚言，只要中國在其任內武統台灣，他就會下令轟炸北京。惟他亦指摘台灣搶走美國晶片產業，要求台北支付「保護費」。相反，賀錦麗取態較為模糊，受訪時被問到如果北京武統台灣，美方會否動用軍事力量援台，僅以「不討論假設性問題」回答，又指華府維持「一中政策」，包括支持台灣擁有自我防衞能力等。

除了對華及台灣問題，外界難免關注白宮新主人上場會否有助俄烏結束戰爭。特朗普9月在紐約會見烏克蘭總統澤連斯基時承諾，只要他當選，可制訂有利俄烏雙方協議，藉此結束戰爭，卻未有正面回答基輔應否割地求和。賀錦麗亦批評特朗普陣營提出烏克蘭放棄領士換取和平提議是投降建議，完全不能接受，重申自己堅定不移援烏。

儘管特朗普與賀錦麗在多個範籌出現分歧，兩人在以巴衝突取態較為接近，均支持以色列對抗巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。以媒上月引述消息報道，特朗普促請以色列總理內塔尼亞胡在其重返白宮前終戰。賀錦麗同樣支持以色列擁有自衞權，同時亦對身處加薩地帶的巴人飽受人道主義危機一事表示關切：「我們不能麻木不仁地對待這種痛苦，我也不會保持沉默。」

在北京，中國外交部過去表示，美國大選是美方內政。台灣方面昨稱，當地在美擁有跨黨派支持，對於之後台美關係發展具有信心。而南韓總統室一名高層昨天承認美國大選的確將改變美國、中國、俄羅斯、歐盟、南韓及日本等國局勢，首爾已做好兩手準備。本報綜合報道

賀錦麗出席造勢大會拉票。 特朗普（左一）與其家人一同前往搖擺州份拉票。 各州選舉人票分布