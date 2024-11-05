笑看天下：假資訊 假到令人失笑

網絡時代，消息滿天飛，同時亦令人難以分辨真假資訊。呢，正當西方國家確認北韓派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭，立陶宛非政府組織早前曾引消息稱，烏軍上月下旬首次與北韓部隊交戰，結果北韓僅一名士兵生還，且網上又流傳這名逃過一劫的北韓士兵，佢身負重傷表示所屬40人部隊全部被烏軍擊殺，並把責任歸咎於俄軍與俄羅斯總統普京，批評佢冇提供足夠裝備便把他們送上前線！

看官，咁嘅消息你信嗎？反正老朽就不信了！呢，連「一代怨男」烏克蘭總統都唔信，澤連斯基上月31日接受南韓媒體訪問時係咁講：北韓士兵正處於準備階段，並無參戰。佢本月初先指出，幾千名北韓士兵已在烏克蘭邊境附近，並掌握有關位置，但礙於盟友未批准烏軍使用西方長程武器攻入俄國境內而無法將其擊破。

澤氏更批評美國、英國和德國袖手旁觀，希望盟友咪側側膊唔多覺，要立即行動，於北韓士兵加入戰團前解決問題，否則俄烏戰事規模勢將擴大。「一代怨男」今趟倒是「怨」得有啲道理，俄軍有幫拖，你班「盟友」卻過晒鐘，玩失蹤，冇啲義氣，哼！烏軍武裝部隊總司令西爾斯基隔一日呼應澤氏言論，指部隊於戰事中損失慘重，有需要「持續更新資源」。嗱！呢個先係真相。

朝俄關係空前地好，北韓外長崔善姬不久前才訪問俄羅斯，佢同俄外長拉夫羅夫於莫斯科會晤後確認，兩國將致力履行今年6月在平壤簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》。崔善姬承諾，北韓將一直支援俄羅斯直至對方擊敗烏克蘭。講到咁白，斷估北韓派去支援俄軍嘅士兵，冇理由咁不堪一擊，40人中39人瞬間做了炮灰，獨剩下一個在埋怨訴「慘情」吧？