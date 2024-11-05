冰鑑春秋：弄巧成拙的反智操作

從禁止「黃飛紅花生」網購，到大肆抨擊香港藝人演唱《中國人》，到對光棍節淘寶廣告充斥的撻伐，民進黨和青鳥們一次又一次的「騷操作」，得到的卻是相反的效果。

「黃飛紅花生」本來在台灣市面流通量不大，由於不能正式代理進口，僅有少數商家用網購的方式流通。結果民進黨以「保護本土農產品」的荒謬理由禁止網購後，反倒讓市面上出現掃貨潮，不僅引發媒體報道，更令很多原本不知道這項產品的民眾產生好奇購買，恰恰幫民進黨最討厭的大陸產品（實際上是台商生產的）做了一波免費廣告。

香港藝人演唱《中國人》將近30年，這首由台灣人作詞作曲的歌曲本來在台灣知道的人並不多，年輕人更毫無所悉。結果在綠營一堆人指控該藝人協助統戰外宣後，反倒讓詞曲登上熱搜排行榜，許多年輕人對演唱會華麗的舞台效果留下深刻印象，不僅讓他們驚嘆這位資深藝人演唱會的用心，也在不知不覺中體驗了詞曲中的大中華意識。

最好笑的是淘寶為了光棍節買了台北捷運的廣告，側翼青鳥崩潰之際，還在全台各地四處搜羅有刊登淘寶廣告的地方，原意是為了相互提醒台灣被「赤化」的嚴重情形，不料卻等同幫忙淘寶在各種網絡平台上增加宣傳，結果是讓更多台灣人知道了相關的優惠訊息，跟着去血拼一波。

所謂不做死就不會死，想讓台灣少買大陸花生，應該是設法推出更受歡迎的產品，而不是禁止對方販售；不想讓民眾有大中國意識，應該是在文化藝術作品中讓民眾產生對台灣的認同與驕傲，而非攻擊別人。如果怕年輕人都使用大陸的電商平台，那應推出更便利優惠的台灣電商平台，而不是崩潰怒罵。這種簡單的道理，不知青鳥何時才能明白？