橫眉冷看：最終輸的是美國人

美國總統選舉投票在即，候選人賀錦麗和特朗普的支持度，大抵在伯仲之間，總得票可能相差不遠，但不論投票結果如何，阿美利加難免要繼續走向分裂，最終輸的都是美國人。

早前，現任總統拜登一時惱怒，直斥支持共和黨特朗普的選民是垃圾，副總統賀錦麗擔心開罪太多選民，忙不迭走出來與拜老頭劃清界線，說不同意對方的說法，但話雖如此，過兩天賀錦麗又尋個理由，公開指摘特朗普，認為應該取消其總統候選人的資格。支持特朗普的所謂垃圾選民，將佔去投票人數約一半，他們顯然不會認同自己票選的對象應該被取消資格。然則，在拜登和賀錦麗的眼中，不少共和黨支持者是既混帳又糊塗，他們都瞎了眼睛，才會把票投給特朗普。這批選民若然都是如此笨拙，如此不可理喻，那最好的辦法，就是跟這群「垃圾人」割席，從此你走你的陽關道，我走我的獨木橋。如此一來，美國人恐怕早晚都要將國家一分為二。

民主制度最可貴之處，就是能夠互相包容、互相妥協。可惜，美西方實施的民主制度走到今天，已逐漸失去了妥協精神。民主黨領班之人，固然不尊重甚至不接受特朗普的支持者，至於特朗普，他同樣不會尊重民主黨的支持者。此君揚言投票一旦結束，便可能逕自宣布勝選，至於實際得票多少，是否當真能夠勝過對方，他就未必理會。

既是如此，還要選舉何用，還要民主何用？倒不如將整個國家分為兩半，劃地而治；或者回復到昔日唯力是尚、以戰爭勝敗來決定政權誰屬的年代。不過，今日對老美的霸權，你其實大可不必發起挑戰，只消冷眼旁觀，說不定美國也會自行走向消亡。