筆下風雲：治安竟然淪喪至此

說香港淪為「國際大刀會」並非誇張，好不容易平靜了一陣子又出事。最近短短兩日之內，竟然發生3宗斬人血案，當中兩宗涉及假難民和執法人員，令人震驚。話口未完，昨日更驚傳非禮案男被告在法院持刀襲擊法官，警員上前制服期間亦告受傷。被告竟能帶刀進入法庭，保安漏洞大開，有冇搞錯！

假難民同門內訌早就不足為奇，一名持行街紙的越南假難民日前在街頭持刀追斬同鄉，被途人拍下經過，最終被捕，疑涉金錢糾紛。光天化日眾目睽睽話斬就斬，證明假難民之亂已到了失控的地步。

此外，稍早前油麻地亦發生一宗假難民斬劫案，一名巴基斯坦籍男子在深宵時分試圖盜竊男途人銀包，誰知男途人竟然是一名警員，二人糾纏起來，警員捱斬，頸和手腳都受傷。男警尚且如此失威，普通市民遇到此等情況，隨時只有被斬死的份兒。

本地黑幫同樣囂張，一名懲教署職員在壁屋監獄外遭人襲擊，執法人員事後拘捕8名有三合會背景的本地男子，包括一名在案發現場指揮的男子，正調查受襲是否跟懲教工作有關。出動8人襲擊懲教署職員，不難想像是尋仇，若僅因為工作留下「牙齒印」便遭受報復，除了懲教署人人自危，更見黑幫之氣燄囂張，連紀律部隊人員也不放在眼內。另邊廂，警務處前「一哥」曾偉雄位於大埔的獨立屋早前也遇竊，香港距離安全城市愈來愈遠，已是不爭事實。

治安轉差，固然跟黑幫、假難民作惡多端脫不了干係，但執法部門有沒有認真正視問題，是否做好自己份工，一樣是治安好壞的關鍵。香港淪為大刀會，受害人由紀律部隊到執法人員再到法官都無法幸免，試問小市民如何自保？