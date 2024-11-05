強詞有理：不得人心

美國最近又在聯合國大會上遭遇尷尬場面，甚至可以說是恥辱。在要求終止對古巴經濟、商業、金融封鎖的投票中，187個國家贊成，只有兩票反對，一票棄權，反對的國家就是美國和以色列這對父子，棄權的國家是東歐小國摩爾多瓦。這已是聯合國連續32年通過相關決議，而且每次都是一面倒的結果，儘管沒有法律約束力，但足以反映國際社會的人心向背，連鐵桿盟友和附庸國也不願跟隨美國，可見其對古巴的打壓是多麼不得人心。

美國對古巴的經濟封鎖已長達60多年，被形容為有史以來範圍最廣、最全面、持續時間最長的單邊脅迫措施，為當地帶來嚴重經濟損失和人道主義災難。為何美國如此偏執？沒有其他理由，僅僅因為意識形態和政治制度不同，美國企圖通過經濟封鎖和軍事威懾迫使古巴就範，但古巴政府就是硬氣，即使困難重重，始終不肯低頭。反而美國蠻橫無理的霸道行為愈來愈令人不齒，愈來愈受到千夫所指，聯合國大會的投票結果已足以說明一切。各國主權平等，不干預和不干涉別國內政，維護國際貿易和航行自由，正是聯合國決議的原則。

當然，美國一向奉行「我是流氓我怕誰」的無賴哲學，從來不在乎國際社會的批評，更不會執行聯合國的決議。但老美必須明白一個道理，得道多助，失道寡助，一味倒行逆施，只會在國際舞台上不斷失分，最終把自己推向全世界的對立面。一個號稱全球最強大、最有影響力的國家，在聯合國大會上不斷被打臉，難道沒有一點羞恥感？或者老美壓根兒不知羞恥為何物？

說到底，每個國家都有權選擇自己的發展道路，古巴的要求很簡單，就是希望有尊嚴地活下去，活在和平之中。美國一方面以「民主燈塔」自居，到處推銷所謂的民主自由人權，一方面粗暴打壓一個小國，剝奪別人的生存權和發展權，這豈止是雙重標準，根本就是蠻橫霸道。

世界在發展，時代在改變，過去面對美國霸權，許多國家敢怒不敢言，但隨着全球南方崛起，世界進入多極化，愈來愈多國家不再沉默。聯合國187比2的投票結果，說明公道自在人心，美國再無法隻手遮天。畢竟時代不同了，老美如果不能認清現實，調整政策，繼續依恃霸權胡作非為，只會加速衰落，也勢必被全球唾棄。