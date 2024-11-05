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凍肉店遭爆竊失5000元

大圍一凍肉店被爆竊。（蘇偉明攝） 大圍一凍肉店被爆竊。（蘇偉明攝）
大圍一凍肉店被爆竊。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨7時許，大圍積輝街7號地下一間凍肉店有職員報案，指店舖懷疑被賊人爆竊。警員到場了解，初步相信賊人撬毀店舖電閘掣箱，升起電閘入內盜去約5,000元現金銀頭，遂將案列作「爆竊」，正追緝涉案賊人。
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