慈雲山裝修中食肆起火

【本報訊】慈雲山發生火警。前日晚上8時許，金鳳街5至7號地下一間裝修中食肆發生火警，濃煙直沖半空，驚動多名街坊報案求助。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，約25分鐘後將火撲熄。意外中約20人自行疏散，無人受傷，起火原因有待調查。