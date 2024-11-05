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慈雲山裝修中食肆起火

現場火勢猛烈。 現場火勢猛烈。
現場火勢猛烈。
【本報訊】慈雲山發生火警。前日晚上8時許，金鳳街5至7號地下一間裝修中食肆發生火警，濃煙直沖半空，驚動多名街坊報案求助。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，約25分鐘後將火撲熄。意外中約20人自行疏散，無人受傷，起火原因有待調查。
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