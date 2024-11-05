13歲仔氣球笠頭 父母發現惜太遲

【本報訊】前日傍晚6時許，一對夫婦返回元朗竹攸路上竹園村屋寓所時，發現其13歲兒子在屋內懷疑以氣球包裹頭部昏迷不醒，遂報案求助。救護員接報趕至，經檢驗後證實少年已當場不治。警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。