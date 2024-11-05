灣仔截毒餐車 司機扣查

【本報訊】昨日凌晨1時許，一輛私家車沿灣仔莊士敦道往銅鑼灣方向行駛，至修頓球場對開遇路障截查，警員在車上搜出59包懷疑可卡因及3支「太空油」，總市值約兩萬元，經調查後以涉嫌「販毒」拘捕姓王（40歲）男司機，他已被扣留調查。