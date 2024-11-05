鐵騎士失事倒地 貨車捱撞照駛離

粉嶺及落馬洲昨日發生3宗車禍，其中一輛電單車在粉嶺公路切線時，意外碰及一輛貨車後翻側，鐵騎士倒地手部受傷，送院後證實無大礙。貨車司機似乎不知被撞及，未有停車絕塵而去，執法部門正尋找其下落。此外，一輛輕型密斗貨車在和合石墳場失控，掃毀鐵欄及撞山坡後翻側，司機連同跟車共3人受傷被困，由消防救出送院。另於落馬洲有一輛冷凍貨車，疑閃避私家車時失事翻側，司機受輕傷但拒絕送院，跟車則手背受傷送北區醫院治療。

昨日凌晨4時許，一輛電單車沿粉嶺公路慢線往上水方向駛至和合石附近，懷疑切入中線時碰到鄰線一輛貨車，當場人仰車翻，姓陳（24歲）鐵騎士手部受傷，倒臥路中待援。有途經司機見狀，落車協助傷者兼報案求助。救援人員趕抵現場，將陳男送往北區醫院治理。據悉，涉事貨車司機疑未察覺被撞及，在意外後沒有停車並駛離現場，執法部門正追尋其下落。

密斗落斜失控 翻側困3人 昨午近3時，一輛輕型密斗貨車，沿粉嶺和合石墳場一條山路駛至近山頂時，於一個落斜左彎位失控，撞向右邊鐵欄及山坡後，繼而衝前約10米向左翻側。貨車車頭泵把撞至甩脫，姓余（65歲）司機、兩名分別姓董（65歲）和姓海（66歲）跟車被困，自行報案求助。消防接報到場，以機器切開車頭玻璃，並將3人救出，他們分別擦傷手腳、肩膊及腰部，由救護車送院檢查，車禍原因有待調查。

貨車扭軚自炒 司機拒送院 此外，昨日上午10時許，一輛冷凍貨車沿落馬洲古洞路往青山公路方向駛至嘉龍路交界，司機疑扭軚閃避私家車時意外致貨車翻側，姓劉（35歲）司機右手受傷，惟拒絕送院，而姓黎（29歲）跟車男子則手及背部受傷，由救護車送往北區醫院救治。事後，吊臂車到場將翻側的貨車吊起扶正，再交由拖車拖走。