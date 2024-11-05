醫健：成視在人：睫毛倒插

我們之前經常介紹於非洲肆虐的傳染病「砂眼」有機會導致睫毛倒插，事實上有不少眼疾也有可能會令到睫毛倒插而不斷刮傷眼球，例如年長者因為眼瞼肌肉鬆弛老化，繼而令到眼瞼內翻及下垂。病人的睫毛有機會因而連同眼瞼一併向內翻，情況更為難受，患者可能會感到刺痛及有異物感，甚至流眼水及紅腫不適。

對於兒童來說，有機會因為先天性的下眼瞼贅皮而令到眼瞼出現皺摺，繼而導致睫毛向內推擠，形成睫毛倒插，患者同樣會有異物感及刺痛。長期的睫毛倒插不但會反覆刮傷角膜，造成每一次眨眼都是對眼睛的傷害。久而久之，角膜會破損、發炎而感染細菌，嚴重有機會出現角膜潰瘍、結疤，影響視力，甚至永久失明。

要解決睫毛倒插，需要有針對性治療，如果是因為眼瞼鬆弛下垂造成，目前較常見的治療是睫毛電燒術、冷凍治療及雷射治療。至於兒童因為眼瞼贅皮造成的睫毛問題，部分兒童隨着成長，問題或有緩解；若觀察到小朋友仍長期捽眼、眼睛不適，就最好求醫，了解需否透過手術矯正。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯