圓玄小學內地遊學團 26童急性腸胃炎

【本報訊】屯門保良局道教聯合會圓玄小學一個內地遊學團爆發急性腸胃炎個案，涉及26名10歲至11歲學童，自上周五（11月1日）起陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵，兩名學童已求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。涉事遊學團原計劃於上周五及周六到內地廣州及佛山參觀，衞生防護中心流行病學調查顯示，其中一名學童首先於上周五參觀活動期間嘔吐，在場學童其後陸續出現腸胃炎病徵，中心認為可能由人傳人或環境污染情況引致。

另12歲仔染腸病毒 併發腦膜炎 另外，衞生署衞生防護中心亦公布，有一名有先天性心臟病的12歲男童感染腸病毒，一度情況嚴重，病人現時情況穩定。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其父母曾於約兩周前出現上呼吸道病徵，現已康復，而其他家居接觸者則未有出現病徵。病人就讀的學校沒有出現手足口病爆發。該個案則顯示，12歲男童於上周四出現發燒及癲癇，同日被帶往明愛醫院急症室求醫，並入住該院接受治療。其腦脊液樣本經化驗後，證實感染腸病毒，臨床診斷為腦膜炎。

防護中心提醒，由於腸病毒感染是透過直接接觸病人的鼻或喉嚨分泌而傳播，因此市民必須保持警覺，感染腸病毒的兒童應留在家中，直至病愈才可回校，以免感染其他兒童。至於腸胃炎方面，因酒精未能有效殺死引發腸胃炎的病毒，需留意酒精搓手液不能代替使用梘液和清水洗手。