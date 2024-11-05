標靶放射治前列腺癌 延存活期

【本報訊】前列腺癌是本港第三大常見男性癌症，逾半患者確診時已出現擴散。患者通常會進行手術切除睾丸，或接受賀爾蒙針治療，但大部分患者接受賀爾蒙治療約一年半便開始出現抗藥性。醫生表示，最新「標靶放射治療」為治療此類患者帶來突破，可延長存活期。有七旬患者接受化療及賀爾蒙藥物治療後病情仍然惡化，出現多處骨轉移，去年末開始接受新型「標靶放射治療」後至今病情持續改善。

縮小腫瘤 減慢骨轉移 根據醫管局癌症資料統計中心最新數據，本港2021年錄得3,038宗前列腺癌新症、518名患者死亡，是男性第三大常見、第四大致命癌症；相比2010年數字，新症及死亡個案分別上升逾一倍及62%，其中31.5%患者屬第四期前列腺癌、23.5%屬第三期。

近年醫學界發現，超過八成前列腺癌患者的腫瘤細胞表面帶有「前列腺特異性膜抗原」（PSMA），透過PSMA正電子電腦掃描能鎖定腫瘤位置，作出診斷及分期，配合「鑥-177-PSMA-617」放射治療，能夠精準殺死帶有PSMA的癌細胞。患者每6星期接受一次靜脈注射，最多6次療程。根據研究顯示，患者存活期比標準治療提升4個月、疾病無惡化時間增加約5個月，51%患者治療後腫瘤縮小甚至完全消失，並延緩骨轉移症狀惡化，改善生活質素。

有70歲患者於2020年確診四期前列腺癌，癌細胞已轉移至骨骼，分別以化療及新型賀爾蒙藥物作一線及二線治療，惟兩年後骨骼掃描再次顯示出現多處骨轉移，繼續接受新型賀爾蒙藥物治療控制病情。不過，患者進行相關檢查後，於去年12月決定進行新型標靶放射治療，目前已完成6次治療，沒有明顯副作用，病情亦受控。