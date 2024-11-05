西九反酒駕非法賽車 拘11司機

【本報訊】執法部門一連3日（1至3日）在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試，期間共拘捕10男一女本地人（24至66歲），包括一名涉嫌「管有危險藥物」男子、一名涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」及「無牌駕駛」的女子、一名涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」男子，以及6名因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕男子。被捕人亦包括兩名因欠交罰款而被通緝男子。

扣查17車涉非法改裝 此外，執法部門於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕，在西九龍區內進行連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛。行動中，警員在區內巡邏車輛聚腳地點，共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，警員亦向12輛汽車發出欠妥車輛報告。

行動期間，警員亦利用隱形戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。此外，執法部門亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到70部車輛超速行駛，稍後將跟進檢控有關司機。