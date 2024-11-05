電子牛肉乾 的總憂增業界管理成本

【本報訊】本港計劃明年上半年試行將俗稱「牛肉乾」的交通違例告票電子化，適應期內仍會「雙軌並行」發出實體告票，運輸署本月18日起會開始收集車主及駕駛者的電子聯絡方式。有的士業界指電子牛肉乾勢令抄牌壓力大增，亦會增加的士、小巴的管理成本。

香港的士小巴商總會會長周國強昨接受電台訪問節目時表示，告票電子化屬社會進步，但會擔憂抄牌壓力會大增，直言「如果真係電子化嘅話，唔好話的士啦，對所有營業車同駕駛者，抄牌嘅壓力可能會更加大」。

恐出現重複抄牌及爭拗 他指本港咪錶位不足，近年抄牌數字已不斷上升。而現時警員若看見某車輛已被抄牌，很多時會「留手」不抄第二次；他擔心牛肉乾電子化後，警員無法分辨涉事車輛是否已被抄牌，會出現重複抄牌的情況。

他又稱，的士和小巴業界的做法一向是由司機承擔抄牌罰款，而非車主，坦言假設沒有實體告票，司機有機會說我不知道抄牌，「你通知我遲咗」，可能會抵賴告票，尤其是涉及罰款。