垃圾徵費 傳環境局明年再向立會報告

【本報訊】政府在5月暫緩垃圾徵費，未知何時會再推出。環境諮詢委員會主席昨表示，據了解環境及生態局明年會再向立法會報告，強調徵費只是鼓勵市民在回收及減廢上的動力，而非誘因，期望市民不論徵費與否，都不要忘記源頭減廢的最基本原則，又指局方是經先行先試及收集持份者意見後，了解到實際操作有阻礙，才決定暫緩推行垃圾徵費。

環境及生態局局長謝展寰出席環諮會會議時提及，有意見批評綠在區區和廚餘回收桶的設立速度慢，他認為是反映社會上有需求。他指雖然有部分人到綠在區區提交回收物是為了獎賞，但數據反映有約一半人是不求獎賞，認為社會上文化已有所改變。

謝指因年初起大量宣傳，社會增加對回收減廢的討論及關注，綠在區區的回收物及廚餘量顯著增加，當局會繼續擴大減廢回收工作，以倍數計增加相關設施，視乎條件並考慮民意，檢視何時再推行垃圾徵費。

廢物管理設施 環諮會提8建議 另外，環諮會委員有條件同意發展綜合廢物管理設施第二期（I‧PARK 2）的環評報告，包括當局在設施運作前需提交設備調試報告，確保空氣污染控制系統的運作、更新《環境監察及審核手冊》中水質監察的參數和空氣質素監察的頻率、成立社區聯絡小組及網絡平台，向公眾發布空氣監測資訊。

環諮會為I‧PARK 2的建設提出8項建議，考慮採用氣冷系統作首選方案，避免冷卻水排放；回收及重用爐底灰，作循環再造低碳綠色建材；研究減少碳排放方法，例如在屋頂增設太陽能板及綠化屋頂等；建設生態海岸線；優化使用環保及低碳船運送都市固體廢物；加入綠化措施改善外觀及提升城市生物多樣性；建設社區設施；以及致力達到綠建環評的鉑金級評級。