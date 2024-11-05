劃破夜空 港疑現罕見「火流星」

【本報訊】火流星近日「突襲」香港！有網民在社交平台發文，指在上周六（2日）凌晨大學的住宿舍堂影到疑似有火流星出現，直言現象罕見，「要買六合彩」，貼文引起網民熱烈討論。

短短5秒的影片在前日凌晨約2時半拍攝，漆黑一片的天空出現流星，發出強烈的白光，目擊者當場發出「嘩」的驚嘆聲。他指當時在大學舍堂露台與友人傾談消遣，見到滿天星便取出相機拍攝，突然便出現數粒細流星，形容「完全冇expect（預期）過可以喺hall（舍堂）嘅露台睇到流星」。

能看到可謂「難過中六合彩」 另有網民留言指見到現象「難過中六合彩」；有網民稱在港觀星10年，但看到火流星的次數僅「一隻手數得晒」。 他解釋火流星有別於一般流星，並沒有固定的輻射點，日夜亦會出現，但一般未必看到，形容是「可遇不可求」。

翻查資料，日本關東地區等地於今年初亦觀測到流星中特別明亮閃耀的「火流星」，當時有專家指出，這種明亮程度相當罕見，且可能會有隕石落下。

根據日媒報道，當時設置在平塚市與靜岡縣富士市的攝影機，在今年1月中時拍到火流星劃過天空的畫面。有目擊者分享表示自己看到像是火球的物體，以及聽到如爆炸聲的聲響。

資料顯示，火流星較一般流星更明亮閃耀，停留在空中的時間亦較長，體積愈大的流星體與大氣層摩擦燃燒時產生的光芒就愈亮，會出現火球般的紅色光芒，形成火流星。