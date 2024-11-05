「銀杏」將升呢強颱 料周末逼港

【本報訊】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓，於昨日增強為熱帶風暴，並被命名為「銀杏」。香港天文台預測，銀杏會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部。

昨午12時，銀杏集結在馬尼拉以東約1,230公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。根據天文台預料，銀杏會在明日增強為颱風級別，且轉個彎往南海方向進發，並於本周五（8日）再「升呢」強颱風，雖在翌日（9日）可能轉弱為颱風級別，但將逐步靠近本港800公里範圍。

上月平均氣溫 歷來10月最高 一股東北季候風補充會在今日早上抵達華南沿岸，未來兩三日該區風勢頗大。受季候風影響，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥，早上稍涼。預料另一股季候風補充會在周末期間抵達華南。受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。

另外，天文台表示，本港今年10月遠較正常溫暖，上月平均最高氣溫攝氏30.3度、平均氣溫攝氏27.3度及平均最低氣溫攝氏25.4度，分別較其正常值高2.2度、1.6度及1.5度，全部皆是有紀錄以來10月的最高；同時，上月共有3天出現酷熱天氣，亦是歷來10月的其中一個最多。