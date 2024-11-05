港鐵用無人機 拍攝車廠對外揭秘

【本報訊】港鐵為了讓公眾深入了解45年來的發展歷程，其製作團隊使用無人機拍攝了位於九龍灣的維修車廠內部。無人機拍攝到車廠的各項設施，包括列車停泊路段、維修設備等，港鐵希望透過拍攝分享這些鮮為人知的景點，加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞。

九龍灣廠房培育逾300維修員 港鐵稱，九龍灣車廠自1997年投入服務，是港鐵首個車廠，亦是市區線列車維修的心臟地帶，同時是現存最多款式的市區線列車會匯集作日常「體檢」的車廠。該車廠亦培育了超過300位列車維修員，每部列車超過一萬件的零件。

港鐵又表示，九龍灣的維修車廠北面的塔形建築物，塔部頂層正是港鐵第一代的車廠控制室，是昔日主管車務控制的人員鳥瞰及掌管列車調度，以及進出車廠的核心地方。為配合車廠系統數碼化及以全面營運模式運作，該控制室於2003年停止運作，而控制塔的環境與設備至今依然保存着昔日初建的風貌。

港鐵補充，通過鏡頭揭示這些鮮為人知的景點，希望加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞，同時展示公司在技術創新和服務提升方面的不懈努力，承諾將繼續以創新精神和專業態度，為香港提供世界一流的鐵路服務。