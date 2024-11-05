簡樸房倘設起始租金 當局憂供應減

政府早前提出訂立「簡樸房」，單位面積不得小於8平方米，以取締不合標準的劏房。立法會房屋事務委員會昨舉行會議，有議員認為要制訂起始租金，保障住戶權益。當局回應指起始租金表面上可能是協助有需要人士，但擔心會變成壞事，最終令供應減少，又認為未來合資格劏房會供大於求，租金未必會大幅上升。至於房委會11個重建計劃，政府稱正推進華富邨重建，西環邨及馬頭圍邨重建方案明年內會公布。

社福界議員狄志遠在會議上指規管劏房後，簡樸房要有窗、有廁所，屆時面積變大，增加租金是常理，促當局訂立起始租金。房屋局局長何永賢回應稱，居民可能希望租金與公屋差不多，但如從業主角度出發，或會降低其出租意願，可能會偏向整間出租，導致簡樸房供應下降，因此須小心處理。

官員深信未來租金不會大升 有議員關注當局如何安置沒有條件上公屋，亦無法負擔簡樸房租金的劏房戶。何指有需要的劏房戶可申請過渡性房屋，當局又爭取簡樸房在2025年底立法，隨後展開登記期，預計寬限期於2028年底結束，因此正式執法要到2029年，屆時公屋供應較多，市民有更多選擇，相信簡樸房租金不會大幅上升。

對於近日有劏房業主提早改建單位，導致有劏房戶被迫遷，有議員建議當局根據實際情況延長政策寬限期。何回應稱，住戶受劏房租管條例保障，呼籲受影響住戶與當局聯絡，又指會加強執法及檢控違法業主，另外現時有約10%單位需要作大改動，以滿足日後每間簡樸房要有窗的規定。她又以政府推算的數據稱，全港共有11萬個分間單位，估計有3萬個不符合簡樸房規定，另有7萬個現存劏房只是需要少許改動，如加煙霧感應器、滅火筒等便合規，估計足夠應付未來4萬戶需要繼續住劏房的居民的需要。

就舉報濫用公屋措施方面，房屋局常任秘書長羅淑佩表示，目前政府對物管公司、清潔公司等設有舉報加分制，成功舉報收回單位後，該公司在下一次投標時可以加分，目前已收回約40間公屋單位。她又指以往租金調整後會有補助，但以後補助會視乎經濟情況，而當居民入息有增長，房委會亦會考慮加租，但如果工資增長停滯，也不會貿然加租。